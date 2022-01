Feu vert pour le vaccin Novavax en primo-vaccination, celui de Janssen désormais autorisé en rappel

Le vaccin anti-Covid de Novavax se place, celui de Janssen se replace. La Haute autorité de Santé (HAS) a recommandé, le 14 janvier, d’octroyer au premier une place dans la campagne vaccinale en primo-vaccination, et de permettre au second d’être désormais utilisé en deuxième dose hétérologue (après une première dose avec un autre vaccin) et en rappel. Ces deux recommandations sont destinées à muscler la campagne vaccinale, en pleine reprise épidémique, et à apporter des solutions aux personnes ne souhaitant pas utiliser les vaccins ARNm et de dernière génération, sachant qu’un peu moins de 5 millions de personnes en France n’ont pas encore reçu la moindre dose. Cela offre aussi une alternative aux personnes ne pouvant pas utiliser les vaccins ARNm pour cause de contre-indication médicale notamment.