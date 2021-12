Feu vert de la HAS pour la vaccination des enfants contre le Covid-19 en France

Après le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), le 17 décembre, la Haute autorité de santé (HAS) a délivré lundi 20 décembre un feu vert pour la vaccination de tous les enfants à partir de 5 ans, et plus seulement ceux considérés à risque en raison de comorbidités. Lise Alter, directrice de l’évaluation médicale, économique et de santé publique à la HAS, précise que la recommandation porte sur une vaccination qui ne sera « pas rendue obligatoire ni exigible ». Cette extension de la campagne vaccinale ne se fera que sur la base du volontariat et de l’approbation des parents des enfants. Après cette annonce, le ministère des Solidarités et de la Santé n’attend plus que la recommandation du conseil scientifique pour procéder à une possible autorisation.