FESTO : Smartenance, son logiciel de GMAO... ultra smart !

Quelle est la genèse de Smartenance ?

Arthur Le Pivert : Festo est depuis longtemps éditeur de logiciels. Nous développons nos outils internes, puis une fois matures, nous les proposons au public. Aide à la décision, dimensionnement, dessin, maintenance…

Dans le sillage des bien connus QuickSearch+ ou de FluidDraw, notre solution GMAO Smartenance n’échappe pas à la règle, nous l’utilisons activement dans nos usines. Tous nos logiciels sont exclusivement issus du besoin terrain !

Ses fonctionnalités et ses destinataires ?

Arthur Le Pivert : Hébergé dans le cloud, le logiciel a deux volets : un volet gestion via l’interface web et un volet applicatif terrain avec les applications iOS et Androïd. Et ce qui est intéressant, c’est qu’il dispose de 3 niveaux de licence : maintenance préventive, gestion des pannes et connecteur applicatif (API Rest). Il permet de prolonger la formation des personnels sur les lignes ainsi que de structurer la maintenance et le contrôle des machines. Il donne accès à toute la documentation et permet de gérer les tickets pour le suivi des pannes et leur réparation.

Smartenance s’adresse à un public très large, que ce soit dans un labo, un atelier ou une usine et quelle que soit sa taille. Idem pour les fabricants de machines et pour les entreprises importantes déjà équipées d’une GMAO.

Et donc, il est possible de tester gratuitement Smartenance ? Quelles sont les modalités ?

Arthur Le Pivert : Nous offrons un mois d’essai gratuit, avec accès à l’interface de gestion et à l’application mobile terrain, sans limite de fonctionnalités.

Appworld.festo.com > applis > maintenance : il s’agit du lien pour le tester et prendre connaissance des tarifs.

Vous pouvez aussi y accéder via :

Site : smartenance_fr@festo.com



