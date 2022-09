FESTO : Poids lourd dans le domaine des technologies de l’automatisation, Festo continue d’innover en ciblant les données

Bénéficier d’un logiciel qui prédit les pannes d’équipement ou les écarts de qualité, qui évite les arrêts de productions, réduit les coûts énergétiques et augmente la productivité et l’efficacité : Une mission impossible ? Pas pour Festo qui propose une solution d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique, qui remédie à ces problématiques. C’est Festo Automation Experience ou Festo AX.

Fort de 90 ans d’expérience, ce groupe allemand d’envergure internationale (3 milliards d’euros de CA, 20 000 collaborateurs à travers le monde) est devenu une véritable référence dans la technologie d’automatisation pneumatique, servo pneumatique et électrique. Il fournit également des solutions d’enseignement technique dans plus de 35 secteurs et édite des logiciels de conception, de maintenance et de configuration.

Garder l’homme dans la boucle

Son portefeuille s’est complété avec Festo AX, qui s’appuie tant sur son expérience en Data science que sur celle en développement de logiciels. « L’idée est de travailler sur trois aspects : La maintenance prédictive pour traquer les défaillances et arrêts machines pour les prévoir ; La qualité prédictive, pour remonter sur la partie qualité jusqu’à l’origine du problème et déterminer la cause qui a entraîné la perte de qualité ; et enfin l’optimisation énergétique, en adéquation avec le cahier des charges du client, pour rechercher tout ce qui peut réduire ou économiser les coûts et l’énergie », détaille Cédric Vandermeersch expert sur ce sujet chez Festo.

Axée sur les données, Festo AX, qui les analyse en temps réel, peut être déployé sur n’importe quel composant et intégré directement dans la production. Cette application détecte très tôt les anomalies ou les écarts par rapport à l’état normal de la production. Solution de bout en bout, elle commence par la connexion des machines pour obtenir les bonnes données à la bonne granularité. C’est la couche de connectivité de Festo AX. Elles sont ensuite analysées et préparées pour élaborer des modèles d’apprentissage automatique. Ces données et prédisent les pannes d’équipements, les écarts de qualité ou les fuites dans les machines et les processus industriels. Si la même problématique vient à se reproduire, le collaborateur recevant la notification saura exactement quelle installation est concernée, ce qui s’est passé et comment réagir. Grâce à Festo AX, l’homme demeure dans la boucle, c’est le principe du « human in the loop ».

Accompagner les clients de la conception au déploiement

Festo AX combine ainsi la connaissance du domaine, le savoir-faire de l’atelier, la science des données ainsi qu’une pile logicielle moderne. En outre, cette solution fonctionne dans les environnements préférés des clients : sur edge, on-premise ou dans le Cloud. « Chez Festo, nous proposons d’accompagner nos clients de la conception au déploiement. Afin de pouvoir constater des succès rapides, il est judicieux de se concentrer sur des sous-domaines d’une production et d’y tester d’abord les concepts et les stratégies avant de réaliser de grands projets de déploiement. Les interventions et les contre-mesures sont naturellement beaucoup plus faciles à petite échelle. En tant qu’entreprise de production, Festo offre également à ses clients l’accès à l’expérience de ses propres usines. Ces connaissances et l’expérience acquise également intégrées en permanence dans le développement ultérieur des produits IIoT », conclu Cédric Vandermeersch.

