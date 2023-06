FertigHy développe un premier site d'engrais décarbonés en Espagne, un investissement d'1,7 milliard d'euros

Après GravitHy en France, pour de l’acier décarboné à Fos-sur-Mer Bouches-du-Rhône), l’organisme européen public-privé EIT InnoEnergy vise un déploiement industriel de grande envergure dans les engrais décarbonés, avec un premier site en Espagne. Le projet, dévoilé le 28 juin 2023, porte sur un complexe d’engrais azotés produits à partir d’hydrogène vert en Espagne. FertigHy (prononcer « Fertidji »), la société porteuse de ce vaste investissement, évalué à un total de 1,7 milliard d’euros, réunit un consortium, autour d’EIT InnoEnergy, comprenant Siemens Financial Services (branche financement de l'allemand Siemens), RIC Energy (acteur espagnol du photovoltaïque), l’ingénieriste italien Maire, le brasseur néerlandais Heineken et le groupe agricole français In Vivo.

