Le nouveau patron de Ferrari vient de... STMicroelectronics

© Guglielmo Mangiapane Ferrari s'est tourné vers le secteur technologique pour trouver un nouveau patron capable de soutenir sa stratégie d'électrification, avec la nomination mercredi de Benedetto Vigna en provenance de STMicroelectronics. /Photo d'archives/REUTERS/Guglielmo Mangiapane.

Le constructeur italien de voitures de luxe a annoncé ce 9 juin que Benedetto Vigna, ancien président de la plus grande division du fabricant de puces, deviendrait son nouvel administrateur délégué. La nomination de l'homme de 52 ans, vient combler une vacance de six mois à la tête du constructeur de voitures de luxe, où l'ancien administrateur Louis Camilleri a démissionné en décembre pour des raisons personnelles après avoir occupé ce poste pendant près de deux ans et demi.

Le président John Elkann, descendant de la famille Agnelli qui contrôle le groupe italien par l'intermédiaire de sa société d'investissement Exor, a déclaré que la société était "ravie" d'accueillir Vigna comme nouvel administrateur délégué. "Sa profonde compréhension des technologies à l'origine de la plupart des changements dans notre industrie, ainsi que ses compétences avérées en matière d'innovation, de création d'entreprise et de leadership, renforceront davantage Ferrari et son histoire unique de passion et de performance, dans l'ère passionnante qui s'annonce", a-t-il déclaré dans un communiqué. Ferrari, qui propose déjà des modèles hybrides, a promis de lancer sa première voiture entièrement électrique en 2025.

Elkann, qui a dirigé la société par intérim depuis le départ de Camilleri, a dit en avril que le nouvel administrateur délégué de Ferrari devrait avoir "toutes les qualités requises, y compris, et c'est important, les capacités technologiques". Après avoir dirigé la division "Analogique, systèmes micro-électromécaniques et capteurs" de STMicroelectronics, Benedetto Vigna prendra ses fonctions chez Ferrari le 1er septembre, a indiqué la société dans un communiqué. Vigna, qui est également membre du comité exécutif de STMicroelectronics, quittera la société le 31 août, a indiqué le fabricant de puces franco-italien dans un communiqué séparé.

A la Bourse de Milan, l'action Ferrari reculait dans la matinée de 0,22%. A Paris, le titre STMicroelectronics progressait de 0,56% au même moment.

Avec Reuters (Giulio Piovaccari, version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)