Ferrari prévoit une hausse de son bénéfice en 2022

© Stefano Rellandini Ferrari a livré un nombre record de voitures l'année dernière, la demande pour les véhicules de luxe ayant bondi à travers le monde malgré la persistance de l'épidémie de COVID-19, et le constructeur italien a déclaré mercredi s'attendre à une hausse de son bénéfice d'exploitation en 2022. /Photo d'archives/REUTERS/Stefano Rellandini

Ferrari a livré 11.155 voitures à ses clients en 2021, soit 22% de plus qu'en 2020, année du déclenchement de la crise sanitaire mondiale, et 10% de plus qu'en 2019.

Tous ses marchés ont connu une croissance à deux chiffres, soutenus par le dynamisme de ses modèles à 8 cylindres, alors que les livraisons de modèles à 12 cylindres, plus puissants mais aussi plus polluants, ont diminué.

Les livraisons vers la Chine, Hong Kong et Taïwan ont presque doublé.

"Nous avons géré avec soin une prise de commandes impressionnante, conformément à notre stratégie visant à rechercher une croissance maîtrisée et à préserver l'exclusivité de la marque", a déclaré l'administrateur délégué Benedetto Vigna, cité dans un communiqué.

Benedetto Vigna a pris les rênes de la prestigieuse marque italienne de voitures de sport en septembre avec pour mission de l'adapter à un environnement plus exigeant en matière d'écologie et de nuisances sonores.

Ferrari prévoit un bénéfice ajusté avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 1,65 à 1,70 milliard d'euros cette année, contre 1,53 milliard d'euros en 2021.

Ce résultat de l'an dernier est conforme à une prévision fournie par la société d'environ 1,52 milliard d'euros, en hausse de 34%.

La marge d'exploitation s'est élevée à un record de 35,9%, plus haut que prévu. Elle devrait refluer cette année pour se situer entre 34,5% et 35,5%, selon le constructeur.

Le titre coté à Milan a effacé ses pertes à la publication de ces résultats et il prenait 1,2% à moins d'une heure de la clôture.

(Reportage Giulio Piovaccari; version française Elena Vardon)