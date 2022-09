Ferrari dévoile son tout premier SUV

"Purosangue" veut dire “Pur-sang” en italien et désigne généralement une race de chevaux de course, ce qui convient donc tout à fait au dernier modèle de la marque au cheval cabré, dévoilé le mardi 13 septembre. Un modèle assez spécial, puisqu’il est le premier SUV de Ferrari (une hérésie, diront les puristes). La voiture dispose de quatre places de taille généreuses, auxquelles on accède par des portes antagonistes. Son moteur de 12 cylindres et 725 chevaux a suscité un énorme intérêt, la société ayant reçu un grand nombre de précommandes au prix de 400 000 €.

