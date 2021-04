[Fenêtre sur l'Europe] Pourquoi l'ascension des Verts en Allemagne est scrutée par Paris

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Pixabay / tvjoern Les élections législatives allemandes du 26 septembre vont tourner la page de l'ère Merkel

Une page se tourne à Berlin. Après seize ans de règne, la chancelière Angela Merkel a choisi de ne pas briguer de nouveau mandat lors des élections législatives le 26 septembre. Qui pour lui succéder à la tête de la première puissance économique européenne ? Les deux partis favoris des sondages ont désigné cette semaine leurs candidats. Les écologistes ont ouvert le bal, en intronisant Annalena Baerbock, une juriste de formation de 40 ans et qui codirigeait depuis trois ans le parti des Verts.

En face, le processus a été plus laborieux pour les conservateurs. Après une longue guerre fratricide, la CDU de la chancelière sortante et son alliée bavaroise de la CSU ont finalement tranché en faveur du peu flamboyant Armin Laschet, 60 ans, ministre-président de la Rhénanie Westphalie, région la plus peuplée d’Allemagne.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]