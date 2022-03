[Fenêtre sur l'Europe] Pas d’émancipation du gaz russe sans sobriété énergétique et hydrogène vert

Diversifier les sources d’approvisionnement, remplir les stocks de gaz à 90% de leur capacité pour l’hiver prochain, doubler la production de biométhane, importer de l’hydrogène, accélérer dans les renouvelables et réduire la demande de gaz, quitte à préférer, encore un temps, le charbon et le fioul pour produire de l’électricité... À peine dix jours après l’attaque de l’Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine, l’Europe a dévoilé un plan, baptisé REpowerEU, pour s’émanciper du gaz russe d’ici à 2030 et réduire des deux tiers ses importations dès cette année. Un plan très ambitieux, qui sera plus ou moins compliqué à mettre en œuvre suivant les pays de l’Union. Si, en moyenne, l’Europe importe 40% de son gaz de Russie, pour l’Allemagne la part s'élève à 55%, voire à 100% en Finlande, tandis que la France n'est dépendante des importations russes qu'à 20%.

