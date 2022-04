[Fenêtre sur l’Europe] La sobriété, nouvel horizon de l’Europe

La guerre en Ukraine va-t-elle accélérer la transition énergétique de l’Europe ? Elle offre en tout cas un nouvel argument à Bruxelles pour défendre son ambitieux paquet en faveur de l’économie circulaire. Allonger la durée de vie des téléphones portables, des vêtements et des ordinateurs pourrait « permettre aux Européens d’économiser d’ici à 2030 l'équivalent de 150 milliards de m3 de gaz naturel, ce qui équivaut pratiquement aux importations de gaz russe », glisse la Commission européenne.

Consommer moins, mais consommer mieux. Pour tenir ses engagements de neutralité carbone en 2050, Bruxelles s’est converti à la sobriété.C'est une révolution que la Commission compte provoquer, en encourageant la fabrication de produits plus verts et plus durables. De quoi secouer les secteurs industriels. Car en dehors de l’agroalimentaire et des médicaments, aucun produit ne devrait y échapper, des meubles en passant par les pneus, les peintures et le textile. [...]