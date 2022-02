[Fenêtre sur l'Europe] Après le gaz et le nucléaire, ces secteurs qui frappent à la porte de la taxonomie

A priori, c’est la fin d’un long psychodrame européen. Le 2 février, la Commission européenne a détaillé la version définitive de son acte délégué incluant le gaz et le nucléaire dans la taxonomie. Jusqu’au bout les capitales européennes ont bataillé pour déterminer à quelles conditions les investissements dans ces deux secteurs pouvaient être considérer comme bénéfiques pour la lutte contre le changement climatique et bénéficier des fonds de la finance verte. L’Autriche, la plus remontée, a déjà promis de poursuivre son combat sur le terrain judiciaire.