[Femmes de l’industrie 2023] Najla El Carmouhi, haut potentiel industriel

«Le parcours de Najla au sein de DWS est tout simplement exceptionnel», affirme Aurélien Ricci, le président de Décor World Service. En juillet, la jeune femme de 25 ans a été nommée directrice des opérations de l’entreprise qui produit des machines de gravure pour des boutiques de luxe. Cinq ans plus tôt, elle y entrait en alternance comme assistante commerciale et marketing. «J’ai l’impression d’avoir changé de job tous les ans», s'étonne encore la jeune femme. Revendiquant son goût pour le challenge, l’amatrice de basket manage une dizaine d’opérateurs et ingénieurs sur la trentaine d’employés.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]