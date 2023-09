[Femmes de l’industrie 2023] Eve Ricaud met le numérique au service de l'environnement

Utiliser les outils numériques au profit de sujets environnementaux. C’est un des défis qu’entend relever Eve Ricaud, nommée au trophée des femmes de l’industrie 2023 dans la catégorie Femme du numérique. Arrivée chez Siemens fin 2020, Eve Ricaud est responsable des services digitaux : piloter à distance des bâtiments, gérer l’énergie, détecter les pannes et les réparer... Sa plus grande réalisation ? Avoir rattaché deux nouveaux métiers à la plateforme de pilotage à distance des bâtiments : les bornes de recharge des véhicules électriques et la sécurité incendie.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]