[Femmes de l’industrie 2023] Emmanuelle Verger, la stratège de l'eau d'EDF

Passionnée de nage et de voile, Emmanuelle Verger a tout naturellement rejoint EDF Hydro au printemps 2022. Rentrée deux décennies plus tôt chez l’énergéticien français, elle sait aussi parfaitement gérer les crises. La dirigeante a participé au déploiement et à la construction du modèle de réacteur nucléaire EPR en Chine, comme directrice adjointe de l’ingénierie des deux modèles installés à Taishan. Elle a aussi géré la fuite radioactive sur ce site en 2021. Emmanuelle Verger s'est aussi occupé de filiales à l’international et notamment en Amérique du sud lorsqu’elles étaient plombées par les dettes.

