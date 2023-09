[Femmes de l'industrie 2023] Chez Louis Vuitton, Valérie Dubois a plus d'un tour dans ses sacs

Une ingénieure agro chez Louis Vuitton ? C’est le cas de Valérie Dubois, qui semble être la bonne personne à la bonne place. Au troisième étage du siège social d’une des maisons les plus connues de LVMH, face au Pont Neuf, on est loin des podiums. Parce qu’elle avait envie de produire des objets au cœur de la vie des gens, Valérie Dubois est devenue ingénieure. «Ce qui m’intéressait c’était le lien avec le client final, et donc la production. Bien sûr, on m’a dit que c’était un métier d’homme, mais je me suis accrochée.»

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]