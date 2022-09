Femme entrepreneure 2022, coup de cœur du jury : Nathalie des Isnards (Madame Pee), liberté, égalité, ténacité

Elle sait pourquoi elle se lève le matin, certaine de contribuer à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. Elle sait aussi qu’elle participe à une cause, les toilettes, portée par les Nations unies pour davantage de propreté et de sécurité. C’est en 2017, après avoir manqué le début d’un concert au festival Rock en Seine à cause de la queue devant des WC – peu ragoûtants – pour dames, que Nathalie des Isnards cherche une solution à ce problème. L’idée lui vient d’inventer l’« urinoire », avec un « e », pour « plus de liberté et d’égalité ». L’édicule n’existe qu’au masculin dans le « Larousse ». Cela tombe bien ! Après une école de commerce à Lille, des débuts dans ce secteur et dix ans au sein des ressources humaines d’Alcatel-Lucent (racheté par Nokia), elle en a assez des plans sociaux. Elle fonde Madame Pee et installe son siège au sein de l’incubateur French Event Booster, porte de Versailles à Paris.

