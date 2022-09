Femme du numérique 2022 : Mathilde Eyherabide (Renault), l'alliage de la socio et des data

« J'ai passé douze ans à étudier Renault. Aujourd’hui, je mets les mathématiques au service du groupe », résume avec une pointe d’humour Mathilde Eyherabide. Depuis trois ans, cette femme de 44 ans est chargée de piloter la transformation digitale du groupe et de prioriser, en tant qu’experte en intelligence artificielle (IA) et data, les nouveaux produits et services à tirer des véhicules connectés. Des sujets abordés après un parcours centré sur la sociologie des organisations.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]