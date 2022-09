Femme de projets 2022 : Élisabeth Raynaud (ArianeGroup) a conçu le cerveau d’Ariane 6

En 2014, quand l’Europe choisit de développer la fusée Ariane 6, la vie professionnelle d’Élisabeth Raynaud prend un nouveau décollage. ArianeGroup, alors maître d’œuvre industriel du lanceur, lui confie la responsabilité de développer et de lancer en production l’avionique et le système de contrôle de vol d’Ariane 6, mais également son électronique et son câblage. Dit simplement, le cerveau et le système nerveux de la fusée ! « C’est une offre qui ne se refuse pas », s’amuse-t-elle.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]