Femme de l'année 2022 : Abla Steinmetz (Plastic Omnium), se battre pour innover

La créativité s’épanouit dans les environnements contraignants. Or, dans l’automobile, Abla Steinmetz ne manque ni d’imagination ni de défis. Des délais courts, une forte pression économique et une concurrence féroce... Pas de quoi intimider l’ingénieure. À sa sortie de l’École des mines et d’un doctorat en mécanique numérique, elle préfère l’industrie à la recherche. « Il y avait beaucoup plus d’action », se souvient-elle. Déjà à l’époque, cette filière s’intéresse aux matériaux composites pour alléger les véhicules. Encore faut-il proposer des solutions sans sacrifier ni à la sécurité ni à la rentabilité. « Pour arriver à vendre une innovation, il faut être combatif et résilient », témoigne celle qui a toujours travaillé chez des équipementiers.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]