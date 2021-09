Femme aux débuts prometteurs 2021 : Isabelle Truong (General Electric), ingénieure sans frontières

15 jours gratuits et sans engagement

Forte d’une année d’études au Mexique, Isabelle Truong a toujours souhaité embrasser une carrière internationale. Un rêve devenu réalité. À 27 ans, cette ingénieure formée à l’Esiee de Paris a trouvé sa voie chez General Electric (GE). Recrutée en mars 2018, parmi les meilleurs diplômés en ingénierie de fabrication et chaîne d’approvisionnement, elle a orchestré, à coups d’allers-retours entre la France et la Chine, le transfert de compétences entre le site GE de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) et celui de Jieyang, dans la province du Guangdong.