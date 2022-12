Féminiser l’industrie, un combat qui se joue déjà au pied du sapin

28,5 %. Telle était la part des femmes dans le secteur de l’industrie en 2020, selon l’INSEE. Si les entreprises cherchent à diversifier leurs équipes et sont de plus en plus incitées juridiquement à le faire (de la loi Roudy pour la parité en 1983, à la création, en 2018, de l’index égalité femmes-hommes), les travailleuses sont toujours largement minoritaires dans le domaine. La faute aux clichés selon Valérie Dubois, la responsable emploi de l’usine Renault Trucks à Bourg-en-Bresse (Ain), interrogée en 2020 par L’Usine nouvelle : «Elles ne postulaient pas, car elles se faisaient des idées fausses sur les conditions de travail». En effet, suite à l’ouverture des portes de cette entreprise aux candidates des agences d’intérim et de Pôle emploi, le pourcentage de femmes dans les équipes d’intérimaires est passé de 4 % à 20 % en trois ans.

