Fedrigoni, un acteur qui compte toujours plus dans les matériaux pour étiquettes

Spécialisé dans les papiers spéciaux pour l’édition, le graphisme et l’étiquette, Fedrigoni annonce le rachat de Divipa. Ce dernier, qui est basé à Derio, à quelques kilomètres de Bilbao (Espagne), fabrique des matériaux à base de papier pour l’étiquetage adhésif. L’entreprise fondée au début des années 1970 et toujours dirigée par la famille Alvaro, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros en 2021. Elle emploie une cinquantaine de personnes. L’opération, dont le montant n’a pas été dévoilé, confirme l’intérêt du papetier italien pour les étiquettes adhésives. Il s’agit plus exactement du cinquième rachat en deux ans effectué par le groupe basé à Vérone (Italie) dans ce domaine d'activité, après celui de l'italien Ritrama en février 2020, des mexicains IP Venus et Ri-Mark, respectivement en décembre 2020 et juin 2021, et de l'américain Acucote, toujours en juin dernier. Le groupe revendique la troisième place mondiale sur le marché des matériaux autoadhésifs dominé par l’américain Avery Dennison et le finlandais UPM Raflatac. Fedrigoni opère sur ce marché avec les marques Arconvert, Manter et Ritrama. L’entreprise est particulièrement active sur le segment du vin. Elle joue également un rôle important dans le domaine des étiquettes et des films adhésifs pour les secteurs de l’alimentaire, la pharmacie, l’automobile, les produits de soins et d’hygiène.

Acquisitions ciblées

« L'entrée de Divipa dans le groupe est une nouvelle étape de notre trajectoire de croissance dans le monde des matériaux autoadhésifs, confirme Marco Nespolo, Pdg du Groupe Fedrigoni, nous voulons élargir l'offre dans des segments attractifs et étendre notre présence mondiale, également via des acquisitions ciblées, pour obtenir une présence directe sur tous les principaux marchés géographiques ». L’usine de Divipa rejoint les deux unités de production de matériaux adhésifs que le groupe possède déjà en Espagne, à Getafe et à Pallejà. « Cette opération nous permettra d'augmenter notre capacité de production et de créer de nombreuses synergies de production et d'approvisionnement », a commenté pour sa part Fulvio Capussotti, vice-président exécutif de la division matériaux adhésifs de Fedrigoni.

Fondé en 1888, Fedrigoni fabrique des papiers spéciaux pour l'emballage et le graphisme, des matériaux pour l'étiquetage et d'autres matériaux autoadhésifs. Le groupe, qui est présent dans 130 pays et emploie 4000 personnes, réalise un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros. Il est contrôlé par le fonds d’investissement Bain Capital.