Fedrigoni en forte progression

Fort d’une progression de 37%, Fedrigoni affiche pour l’exercice 2022 un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros. Un nouveau seuil symbolique est franchi. Quant à l’Ebitda pro forma ajusté, il ressort en progression de 54% à 340 millions. Marco Niespolo, Pdg du papier italien résume l’année écoulée : « 2022 a été une année de croissance profitable et responsable malgré l’instabilité du contexte géopolitique et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Un modèle d’entreprise souple, l’accent mis sur l’innovation, la transformation constante et l’implication de nos collaborateurs nous ont permis de confirmer notre position de premier producteur mondial d’étiquettes de vin et de papiers spéciaux pour l’emballage de luxe. »

[...]