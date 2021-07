Federer balayé, Djokovic sans difficulté

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © USA TODAY USPW Roger Federer n'avait plus encaissé une bulle depuis 2008./Photo prise le 7 juillet 2021/REUTERS/USA TODAY USPW

L'octuple vainqueur du tournoi de Wimbledon Roger Federer est éliminé au stade des quarts de finale. Le Suisse a montré un triste visage et s'est incliné sèchement face à Hubert Hurkacz 6-3 7-6(4) 6-0 en moins de deux heures de jeu. Le Maestro a commis beaucoup d'erreurs face à un Polonais serein et sûr de sa force. Le 18e joueur mondial a signé la plus grande victoire de sa carrière pour disputer une première demi-finale en Grand Chelem face à Matteo Berrettini, vainqueur de Félix Auger-Aliassime 6-3 5-7 7-5 6-3. Dans l'autre partie de tableau, le numéro un mondial Novak Djokovic a facilement disposé de Marton Fucsovics 6-3 6-4 6-4 et rallie le dernier carré à Londres pour la dixième fois de sa carrière. Le Serbe partira favori face à Denis Shapovalov. Le Canadien s'est imposé sur le fil contre Karen Khachanov après 3h30 de combat acharné 6-4 3-6 5-7 6-1 6-4.