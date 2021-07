Faurecia signe un premier semestre 2021 solide malgré la pénurie de semi-conducteurs

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Steve Marcus L'équipementier automobile Faurecia a fait état lundi d'une marge opérationnelle de 6,6% au premier semestre et a relevé sa prévision de cash-flow net pour 2021. /Photo d'archives/REUTERS/Steve Marcus

Pour Faurecia, la reprise est bel et bien là. Les ventes du groupe sont ressorties à 7,8 milliards d'euros au premier semestre 2021, en hausse de 32% en données organiques. Sa marge opérationnelle atteint 6,6%. "Nous avons enregistré une solide performance au premier semestre, malgré deux effets négatifs majeurs : la pénurie de semi-conducteurs et l’inflation des matières premières", a commenté dans un communiqué le directeur général Patrick Koller.

Le cash-flow net pour cette année est désormais attendu supérieur à 500 millions d'euros. Les autres objectifs annuels ont été confirmés : Faurecia vise 16,5 milliards d'euros de ventes, une surperformance des ventes supérieure à 600 points de base et une marge opérationnelle d'environ 7%, qui se rapprocherait ainsi de ses niveaux d'avant la crise sanitaire. Faurecia a enregistré 12 milliards d'euros de commandes sur les six premiers mois de l'année et vise une performance similaire au deuxième semestre.

"Nous sommes convaincus que la production automobile a atteint un point bas au deuxième trimestre et qu’elle devrait rebondir progressivement au cours des prochains trimestres, qui resteront malgré tout marqués par la pénurie de semi-conducteurs, laquelle devrait durer jusqu’à la fin du premier semestre 2022", a déclaré Patrick Koller.

Avec Reuters (Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame)