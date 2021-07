Faurecia annonce pour 2022 l'ouverture d'une usine et d'un centre de R&D dédiés aux matériaux durables

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Faurecia Faurecia prévoit d'embaucher 400 personnes d'ici à 2030 dans son usine et son centre de R&D en matériaux durables.

Faurecia renforce son écosystème dédié au développement durable. L’équipementier français, engagé depuis le début des années 2000 dans la production de pièces automobiles à partir de matériaux biosourcés, a annoncé la création d’une nouvelle division dédiée aux matériaux durables. Le groupe prévoit pour cela la construction d’une usine pilote et d’un centre de recherche et développement opérationnels en 2022.

Pour rappel, Faurecia s’est fixé pour objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2025 pour ses émissions internes et de réduire de 87% l’empreinte CO2 de ses matériaux d’ici à 2030. Le groupe basé à Nanterre (Hauts-de-Seine) emploie 114 000 personnes dans le monde et dispose de plus de 250 sites industriels, dont 39 centres de R&D. Faurecia a réalisé 14,7 milliards d'euros de chiffre d’affaires en 2020. A LIRE AUSSI Comment réussir sa roadmap zéro CO2 : l’exemple de Faurecia

