Faudra-t-il renoncer à utiliser sa cheminée ou son poêle à bois ?

Les longues périodes de confinement auront peut-être réveillé des souvenirs de soirées au coin du feu, face à un poêle ou une cheminée. Un acte moins écologique qu’il n’y paraît. Constatant qu’en 2018, le chauffage au bois domestique était responsable de 43% des émissions de particules fines de type PM 2,5, ainsi que plus de la moitié des très fines émissions particules PM 1,0, le gouvernement soumet au public une consultation visant à réduire de 50% entre 2020 et 2030 la pollution atmosphérique générée par le chauffage au bois domestique. Il s’agit du premier émetteur de particules fines en France. “Une combustion de mauvaise qualité peut émettre jusqu’à dix fois plus de particules fines, particulièrement dangereuses pour la santé”, constate Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique.