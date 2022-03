Fanuc élargit son offre de robots collaboratifs

Parce qu’ils sont capables de travailler à côté de l’homme sans risques pour sa sécurité, les robots collaboratifs ou cobots se développent sur le marché, y compris dans l’emballage, dans le cadre d’applications de pick-and-place ou dans la palettisation. Présent sur ce marché, Fanuc élargit son offre en ajoutant trois nouvelles machines à la série CRX – les modèles CRX-5iA, CRX-20iA/L et CRX-25iA –, ce qui porte à cinq le nombre de cobots CRX et à onze le nombre de machines sur ce segment, si l’on compte les six modèles de la gamme CR. De ce fait, Fanuc se revendique comme le constructeur qui dispose de la plus large gamme de cobots sur le marché, ses onze machines pouvant soulever une charge utile comprise entre 4 et 35 kg. Les trois nouveaux modèles offrent des charges utiles respectives de 5, 20 et 25 kg pour des portées de 994, 1418 et 1889 mm.

