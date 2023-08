Falcon 6X certifié, gestion de l’eau en Israël, cargo à propulsion vélique… Les cinq images de la semaine

Le Falcon 6X de Dassault certifié

L’annonce de la certification du Falcon 6X, le nouveau jet d’affaires de Dassault Aviation, mardi 22 août par l’Agence européenne de la sécurité aérienne et l'agence américaine de l'aviation, survient dans un contexte chahuté. En effet, les livraisons de Falcon sont revenues depuis 2020 à leur niveau du début des années 1990, soit une trentaine d’appareils par an. De fait, après avoir rebondi à l'issue de la période de pandémie de Covid-19, le marché de l’aviation d’affaires stagne depuis plusieurs mois. En plus de la concurrence, Dassault Aviation doit faire face à une forte contestation sociétale et politique quant à l’utilisation des jets d’affaires dont l’usage à titre individuel dépasse de loin le bilan carbone des autres moyens de transport.

L’inspirante gestion de l’eau d’Israël

Le désert du Néguev couvre la moitié d’Israël et le pays est régulièrement confronté à des sécheresses mais il parvient à subvenir à ses besoins en eau. Emploi de l’irrigation goutte à goutte dans l’agriculture, réutilisation des eaux usées à 85%, recours au dessalement, récupération des eaux saumâtres… Autant de techniques inspirantes découvertes par la rédaction de L'Usine Nouvelle lors de son dernier grand reportage. Le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur Renaud Muselier a par exemple signé au mois de mai un partenariat entre Mekorot, l’entreprise publique israélienne chargée de la gestion de l’eau et la société du canal de Provence.

Un cargo à propulsion vélique affrété par Cargill prend le large

Le géant de l’agroalimentaire Cargill innove… dans le secteur du transport maritime durable. Il a annoncé lundi 21 août le départ en mer, pour effectuer des tests, d’un cargo qu’il a équipé de deux BAR Tech WindWings, des voiles de 37,5 mètres de haut conçues par BAR Technologies et Yara Marine Technologies. Celles-ci sont censées générer des économies de carburant de 30% au maximum sur des bateaux neufs. Cargill espère dans le futur doter toute sa flotte, voire toute l’industrie du transport maritime, de ces ailes innovantes.

Un hameau et son ancienne usine de tréfilage à vendre en Haute-Saône

Avis aux amateurs de vieilles pierres, le hameau du Beuchot, à proximité de la commune de Hautevelle, en Haute-Saône, est en vente. D’une surface de 67 hectares, il comprend un étang, des terrains agricoles, une fontaine, deux maisons de caractère appartenant aux anciens contremaîtres, 13 logements ouvriers et une ancienne usine de tréfilage. L’histoire de cette dernière débute en 1539 et s’achève en 2006 alors que seulement 20 salariés y travaillent contre une centaine au pic de l’activité. Les futurs acquéreurs devront débourser près de 2 millions d’euros pour s’offrir ce lieu atypique.

Les vinyles faits main du belge dunk!pressing

La qualité plutôt que la quantité. Tel doit être le mantra de la société belge de fabrication de disques vinyles dunk!pressing. Dans son usine de 2 000 mètres carrés située à Zottegem, entre Gand et Bruxelles, ses 14 employés façonnent à la main et en petite quantité les vinyles colorés qui font sa renommée. L’entreprise, qui doit jongler entre la hausse des prix de l’énergie et la concurrence accrue en Europe, pour limiter son impact environnemental, a installé des panneaux solaires sur le toit de son site et développe des projets de recyclage des chutes de production et des vinyles collectés. De plus, tous ses circuits d’eau fonctionnent en boucle fermée.