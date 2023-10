[Fakuma 2023] L’Hexagone rassemble ses forces

C'est au cœur de l’Europe de la plasturgie, aux frontières de l’Allemagne, de la Suisse et de l’Autriche, que la filière française se donne rendez-vous pour donner à voir ses multiples atouts à l’export. Bienvenue à Friedrichshafen (Allemagne) pour la vingt-huitième édition du salon international Fakuma qui se tient du 17 au 21 octobre. Cette année encore, ce sont les thématiques du recyclage et de la numérisation qui s’imposent. « La numérisation et l’automatisation (…) soutiennent l’utilisation efficace de toutes les ressources dans la production, la transformation, l’utilisation et le réemploi ou le recyclage des plastiques. Les solutions basées sur l’IA seront également de plus en plus utiles à cet égard », analyse Bettina Schall, directrice générale de l’organisateur PE Schall.

« La tendance n’est pas nouvelle et se creuse : les économies d’énergie et de matière sont incontournables. Le recyclé constitue un véritable atout commercial, mais la demande se frotte d’une part à la disponibilité et, d’autre part, au prix compétitif des résines vierges. L’exigence devient globale : trouver la bonne source de matière en fonction de ses besoins et de ses possibilités en termes de prix et de délais », ajoute Pascal Galli, chef de projets Matériaux chez Business France.

Cet article est réservé à nos abonnés Plastiques & Caoutchoucs et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]