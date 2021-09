Fairmat veut rendre accessibles les composites en fibres de carbone recyclés

Fairmat, acteur de la deep tech, accélère son développement, un peu plus d’un an après sa création. La start-up annonce, mardi 28 septembre, une levée de fonds de 8,6 millions d’euros pour industrialiser sa technologie de recyclage de matériaux composites à fibres de carbone. La future usine compte produire un matériau aussi résistant que l'aluminium, mais 2,5 fois plus léger. Plus économique, il génèrera aussi moins de CO2 lors de sa production et servira à de nouvelles applications.