Grâce à Hexcel, Fairmat fait passer sa technologie de recyclage de composites à l’échelle industrielle

D’une pierre deux coups. La jeune entreprise Fairmat a annoncé, lundi 29 novembre, avoir signé un double partenariat avec Hexcel, acteur majeur de la fabrication de matériaux composites dans le monde. Le premier, sous la forme d’un accord commercial, consistera à valoriser les préimprégnés produits par Hexcel en France et en Europe. Les chutes de ces renforcements en fibre de carbone imprégnés de résine seront transformées grâce au process de recyclage développé par Fairmat. Grâce à son innovation, l’entreprise affirme économiser 41 kilos d'émissions de CO2 par kilogramme de composite carbone recyclé.

Panneaux en composite recyclé

Sous forme de panneaux, ces produits auront des applications dans les domaines de la mobilité, de l’événementiel, de l'ameublement et des produits électroniques. Les informations concernant le montant et la durée du partenariat commercial sont tenus confidentielles. « Pour la première fois, nous avons accès à une véritable solution de recyclage industrielle à la fois pour nos chutes de carbone préimprégnées sur l’ensemble de nos sites européens, mais aussi pour nos clients », assure Thierry Merlot, président de la division aéronautique Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et industrie d’Hexcel. « C’est une innovation importante au cœur de l’écosystème composite aéronautique Nantais qui vient appuyer notre politique environnementale durable... », ajoute-t-il.

Quand le recyclage succède à la production

L’autre accord concerne la production. Fairmat, actuellement incubé à Agoranov Paris, s’installera début 2022 dans l’ancienne usine d’Hexcel Composites situé à Bouguenais (Loire-Atlantique), près de Nantes. L’américain avait mis les clés sous la porte en septembre 2020. Son activité avait été victime de la Covid-19. Plus d’un an après, Fairmat annonce donc reprendre le bail. Une décision dans la droite ligne de la philosophie du fondateur, Benjamin Saada.

« J’ai pensé la création de Fairmat avec une vision intégralement circulaire : il était donc important pour moi de pouvoir donner une deuxième vie à un site industriel pour lancer notre production », considère-t-il. 5 000 tonnes de matériaux pourront y être recyclées annuellement. Les premières quantités seront recyclées en mars. La majorité des chutes des sites européens d’Hexcel y sera traitée d’ici fin 2022.