Fairbrics va piéger du CO2 dans du polyester

Le CO2, on sait le capturer dans l’air ou les fumées, mais on ne sait pas toujours quoi en faire. La start-up Fairbrics en propose une nouvelle utilisation originale: la production d’un polyester de meilleure qualité par rapport à celui produit actuellement à partir de pétrole. Cette matière «représente 60% des textiles fabriqués dans le monde et un tiers des émissions de gaz effet de serre (GES) de l’industrie de la mode», assure l’entreprise. Le passage d’un textile pétrosourcé à une matière réalisée à partir du CO2 réduira les émissions de GES. «Notre procédé, protégé par sept brevets, est même carbone négatif s’il est mis en œuvre en France, qui dispose d’un bon mix énergétique», assure Benoît Illy, le cofondateur et président de Fairbrics.

