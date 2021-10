Factory Software : Transformation Digitale des Opérations 3 fois plus pour 3 fois moins

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Pouvez-vous tout d’abord nous rappeler qui est AVEVA ?

AVEVA est un éditeur de logiciels industriels offrant une continuité numérique totale sur l’ensemble du cycle de vie d’une usine : de son ingénierie à la gestion de ses opérations. Le portefeuille de logiciels AVEVA est composé, entre autres, de solutions d’Ingénierie 3D, de Supervision/SCADA, de Data Historian, de MES, d’Asset Performance Management mais aussi de solutions d’Analytics autour du traitement et de la contextualisation des données, notamment avec les solutions OSIsoft dont AVEVA a récemment fait l’acquisition. Les logiciels AVEVA sont par ailleurs utilisés par plus de 16 000 clients et plus de 100 000 sites industriels dans le monde.

Quelle est cette nouvelle offre commerciale que vous proposez à vos clients ?

Nos clients industriels sont au cœur d’une course vers la transformation digitale de leurs opérations. Pour les aider à accélérer, à réduire le risque lié à l’innovation mais aussi à diminuer le temps de retour sur investissement de leurs projets nous avons lancé une offre de souscription à nos logiciels appelée : AVEVA Flex. Celle-ci permet à nos clients d’accéder à tous nos logiciels en divisant par 3 le montant initial de leur investissement. Ainsi, ils préservent leur trésorerie et cela leur permet de mieux maîtriser le coût de leurs projets d’Informatique Industrielle grâce à une gestion en OPEX. AVEVA Flex c’est aussi le meilleur outil pour maintenir ses installations à jour, tirer bénéfices des nouveautés produits et se prémunir de tous risques cyber.

Quelles sont les spécificités techniques d’AVEVA Flex ?

Notre offre en souscription permet à nos clients de bénéficier de fonctionnalités très différenciantes comme par exemple des versions illimitées de nos logiciels de Supervision ou de MES (nombre illimité d’entrées/sorties automate, nombre illimité de variables historisées ou encore un nombre illimité de postes clients). Tout cela permet de répondre aux nouveaux enjeux de mobilité et de partage des données. AVEVA Flex c’est aussi la mise à disposition de services Cloud natifs, permettant à nos clients et intégrateurs de gagner en efficacité opérationnelle.

Pourquoi ce slogan de 3 fois plus pour 3 fois moins ?

Nos packages Operations Control représentent une révolution dans le secteur de l’Informatique Industrielle. Nous proposons un package incluant tous les outils numériques dont un opérateur a besoin pour assurer ses tâches au quotidien.

Ces packages comprennent : supervision et historisation de données, instructions de travail et guides de dépannage digitalisés, reporting de production, solution Cloud… Pour tous ces produits en usage illimité (entrées/sorties automate, variables historisées, nombre de postes et serveurs… et même architectures), un seul mode de licence : le nombre d’utilisateurs connectés. C’est une évolution et une simplification majeure pour nos clients qui peuvent dès maintenant bénéficier de 3 fois plus pour 3 fois moins !

Est-ce qu’AVEVA abandonne le modèle de licences en perpétuel ?

AVEVA continue de proposer à ses clients un accès à ses produits en mode perpétuel (CAPEX) néanmoins vous l’aurez compris, AVEVA Flex apporte beaucoup plus d’avantages pour les industriels.

