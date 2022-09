FACTORY SOFTWARE AVEVA INSIGHT & GUIDED ANALYTICS : Le Cloud et l’IA pour les Industriels

Pouvez-vous tout d’abord nous rappeler qui est AVEVA ?

AVEVA est un éditeur de logiciels industriels offrant une continuité numérique totale sur l’ensemble du cycle de vie d’une usine : de son ingénierie à la gestion de ses opérations. Le portefeuille de logiciels AVEVA est composé, entre autres, de solutions d’Ingénierie 3D, de Supervision/SCADA, de Data Historian, de MES, d’Asset Performance Management mais aussi de solutions d’Analytics autour du traitement et de la contextualisation des données, notamment avec les solutions Pi System (ex. OSIsoft). Les logiciels AVEVA sont par ailleurs utilisés par plus de 16 000 clients et plus de 100 000 sites industriels dans le monde.

Qu’est-ce qui caractérise l’offre Cloud AVEVA Insight ?

À l’heure où la Transformation Digitale des Opérations est une course pour la majorité de nos clients industriels, le Cloud offre des vertus inégalées quant au temps de mise en œuvre des projets, aux capacités de traitement offertes et aux fonctions prédictives proposées en natif. AVEVA Insight permet de très vite connecter et centraliser les données de machines hétérogènes pour ensuite partager avec les utilisateurs de l’entreprise les indicateurs clés de performance dont ils ont besoin pour analyser et optimiser leurs process de production.

AVEVA Insight et l’Intelligence Artifi cielle, quels cas d’usage ?

La plateforme Cloud AVEVA dispose d’un module appelé Guided Analytics offrant des capacités d’analyse prédictive pour de multiples cas d’usage comme l’anticipation de panne, la détection de dérives de qualité, l’identification baisse de cadence de production ou encore une consommation d’énergie au-delà des prérequis de l’entreprise. Grâce à un outil simple de configuration, l’implémentation des modèles prédictifs s’effectue sans grande complexité. Notre plateforme AVEVA Insight permet à nos clients de tirer bénéfices d’analyses prédictives sans complexité techniques sous-jacentes.

À qui s’adresse cette solution ?

AVEVA Insight et Guided Analytics trouvent leurs usages chez beaucoup d’industriels de tous secteurs d’activités. Les constructeurs de machines y verront un moyen de développer de nouveaux services pour leurs clients en permettant l’anticipation d’anomalie. Les industriels ou exploitants d’infrastructures critiques y verront un vrai levier d’optimisation de leurs performances et de réduction de leurs temps d’arrêts machines.

Comment démarrer avec l’offre Cloud AVEVA ?

Il existe plusieurs moyens de commencer votre expérience AVEVA Insight et Guided Analytics. En souscrivant à notre offre Cloud, vous pourrez activer les services requis pour tester et valider le ROI de votre cas d’usage avant de le déployer à grande échelle. Nos Architectes Solutions sont aussi à vos côtés pour vous aider à faire vos premiers pas sur cette offre. L’intérêt d’AVEVA Insight et de Guided Analytics est que vous pourrez en quelques heures commencer votre projet, sans avoir à déployer une infrastructure technique lourde. Notre offre Cloud s’appuie sur des standards Cyber internationaux qui vous permettront de faire vos premiers pas en toute sécurité.

Contenu proposé par FACTORY SOFTWARE