Facebook va changer de nom et s'appeler Meta, annonce Zuckerberg

(Reuters) - Facebook va changer de nom et s'appeler Meta, a annoncé jeudi le cofondateur et PDG du groupe, Mark Zuckerberg, sur fond de critiques d'élus américains et de régulateurs sur la puissance de marché du géant du numérique.

Facebook va changer de nom et s'appeler Meta, a annoncé jeudi le cofondateur et PDG du groupe, Mark Zuckerberg. /Photo d'archives/REUTERS/Régis Duvignau Cette annonce intervient alors que le réseau social a annoncé un investissement massif destiné à bâtir le 'métavers', un univers en ligne où les utilisateurs interagissent dans des espaces virtuels partagés. (Reportage Elizabeth Culliford à New York et Sheila Dang à Dallas; verison française Bertrand Boucey et Jean Terzian)

