Facebook bat le consensus au 1er trimestre, porté par ses revenus publicitaires

© Dado Ruvic Facebook a publié mercredi des revenus trimestriels supérieurs aux attentes du marché, porté par la hausse des achats publicitaires effectués par les entreprises sur la plateforme durant la crise sanitaire du coronavirus, qui a provoqué une hausse du trafic en ligne. /Photo d'archives/REUTERS/Dado Ruvic

Le titre du groupe progressait de 6,6% dans les échanges d'après clôture.

Le chiffre d'affaires de Facebook, essentiellement issu de la publicité, s'est établi à 26,17 milliards de dollars sur la période janvier-mars, battant le consensus qui ressortait à 23,67 milliards de dollars selon des données IBES de Refinitiv.

Dans ses prévisions, le réseau social américain a dit s'attendre à ce que la croissance de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre soit stable ou en légère progression.

Il a toutefois prévenu que les troisième et quatrième trimestres pourraient donner lieu à un déclin "significatif" en comparaison des fortes croissances enregistrées aux mêmes périodes l'an dernier.

Facebook a fait état d'une hausse de 10% de ses utilisateurs actifs mensuels, à 2,85 milliards, conforme aux attentes des analystes.

Le bénéfice net pour le premier trimestre s'est établi à 9,5 milliards de dollars et 3,30 dollars par action, contre 4,9 milliards de dollars et 1,71 dollar par action un an plus tôt. Les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice net de 2,37 dollars par titre.

(Noor Zainab Hussain, Sheila Dang et Elizabeth Culliford; version française Jean Terzian)