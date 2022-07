Face aux sanctions occidentales, une fusion des compagnies minières russes Nornickel et Rusal sur la table

«Disposer d'une stabilité accrue contre les sanctions». Dans une interview à la chaîne de télévision RBC, l'homme d'affaires russe Vladimir Potanine, premier actionnaire de Nornickel, s'est déclaré prêt à discuter de la possibilité d'une fusion entre le géant minier et le producteur d'aluminium Rusal. «Parce que cela permettrait la création d'un champion national, cela nous permettrait de diversifier davantage la base d'actionnariat», a estimé le directeur général. Mais ce n'est pas la seule raison.

Si les sanctions occidentales entrées en vigueur depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe fin février ne visent pas Nornickel, premier producteur mondial de palladium et de nickel raffiné, la Grande-Bretagne a annoncé la semaine dernière des sanctions visant Vladimir Potanine. A la tête de Nornickel depuis 10 ans, le dirigeant estime aujourd'hui souhaitable de «disposer d'une stabilité accrue contre les sanctions». Lors de son passage sur RBC, il a également estimé que certains projets nécessitant le soutien de l'Etat russe plaident tout autant en faveur d'un rapprochement.

Une proposition de Rusal

Vladimir Potanine a déclaré à la chaîne de télévision RBC avoir envoyé lundi une lettre confirmant son accord à l'ouverture de discussions, précisant que la proposition de fusion émanait de la direction de Rusal. Sollicité par Reuters, Rusal, premier producteur mondial d'aluminium hors de Chine, n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

L'action Rusal cotée à Hong Kong a fini la journée en hausse de près de 7% et à Moscou, son premier actionnaire, En+ gagnait près de 7% vers 11h30 GMT alors que Nornickel perdait un peu plus de 4%. Au cours de clôture de lundi, Nornickel était valorisé environ 47,5 milliards d'euros et Rusal 14,6 milliards selon les données Refinitiv Eikon.

Le Kremlin pas à la manœuvre

Le Kremlin, qui suit de près depuis des années l'évolution du tour de table des plus grandes entreprises de Russie, a déclaré par la voix de son porte-parole, Dmitri Peskov, ne rien savoir d'un éventuel projet de fusion.

Vladimir Potanine possède 36% du capital de Nornickel, dont Rusal détient déjà 26%, et il en est directeur général depuis dix ans. Depuis que Rusal a acquis sa participation, en 2008, les grands actionnaires se sont affrontés à plusieurs reprises sur la gestion de Nornickel, sa politique de dividende et sa stratégie d'investissement. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Potanine a déjà racheté les parts de la Société générale dans le groupe bancaire Rosbank et il a acquis 35% du capital de TCS Group Holding, propriétaire de la première banque en ligne de Russie.

