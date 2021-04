Face aux inquiétudes en Europe, TikTok lève le voile sur son fonctionnement

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Dado Ruvic TikTok prévoit, en réponse aux préoccupations concernant la vie privée et la sécurité de ses jeunes utilisateurs, de permettre aux chercheurs et responsables politiques européens d'observer ses procédés de modération du contenu, le fonctionnement de sa technologie de recommandation et le processus de traitement des données. /Photo prise le 6 janvier 2020/REUTERS/Dado Ruvic

BRUXELLES (Reuters) - TikTok prévoit, en réponse aux préoccupations concernant la vie privée et la sécurité de ses jeunes utilisateurs, de permettre aux chercheurs et responsables politiques européens d'observer ses procédés de modération du contenu, le fonctionnement de sa technologie de recommandation et le processus de traitement des données.

L'application chinoise de partage vidéos a annoncé mardi qu'elle allait ouvrir un Centre européen de transparence et de responsabilité, d'abord virtuellement, puis dans des locaux en Irlande qui devraient ouvrir l'an prochain.

TikTok, propriété de la société ByteDance, compte plus de 100 millions d'utilisateurs en Europe. La pandémie de COVID-19 a dopé sa popularité auprès des jeunes enfermés chez eux.

"Nous sommes conscients de la responsabilité qui nous incombe de gagner la confiance de notre communauté et du grand public", a déclaré dans un communiqué Cormac Keenan, responsable de la confiance et de la sécurité de TikTok.

La semaine dernière, TikTok a été visé par une plainte déposée à Londres concernant la protection de la vie privée des enfants. Selon l'entreprise, les plaintes n'étaient pas fondées.

En février, des associations de consommateurs de l'Union européenne avaient déjà déposé de nombreuses plaintes contre l'entreprise auprès des autorités de 15 pays de l'UE pour violation présumée des lois sur la protection des consommateurs de l'Union et pour n'avoir pas protégé les enfants contre les publicités cachées et les contenus inappropriés.

Aux États-Unis, certains législateurs ont accusé TikTok de partager les données de ses utilisateurs avec le gouvernement chinois. La société a rejeté ces allégations, affirmant que les données des utilisateurs américains étaient stockées aux États-Unis et que la Chine n'avait pas de juridiction sur les contenus qui ne sont pas détenus dans le pays-même.

(Version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)