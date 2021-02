Face aux cyberattaques aussi, "nous sommes en guerre"

Avec l’annonce d’un plan d’accélération par Emmanuel Macron, la cybersécurité occupe enfin la place qu’elle mérite : celle d’une grande cause nationale. Il y avait urgence. Les attaques à moins d’une semaine d’intervalle sur les hôpitaux de Dax (Landes) et de Villefranche-sur-Saône (Rhône), avec des services entièrement paralysés et des patients renvoyés vers d’autres établissements, ont frappé les esprits, rappelant à tous que leur impact n’avait rien de virtuel. Des ordinateurs bloqués et des vies pouvaient être en jeu !

Les attaques contre le secteur de la santé ne sont que la partie la plus visible de l’iceberg. Les fameux logiciels ransomwares, les rançongiciels, touchent les entreprises de toute taille, de tous les secteurs. Y compris des fournisseurs censés être à la pointe des solutions de cybersécurité ! Les cyberattaquants, que ce soit à des fins criminelles ou dans le cadre d’un espionnage étatique, se sont professionnalisés. Leurs modes opératoires se sont même industrialisés afin de toucher avec la plus grande efficacité le plus grand nombre de victimes possibles.

La riposte des pouvoirs publics était jusqu’ici limitée.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Abonnez-vous déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]