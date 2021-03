Face au risque incendie, six réflexes importants pour les industriels

S’il est encore trop tôt pour connaître les circonstances de l’incendie du datacenter strasbourgeois d’OVH, nombreux sont les industriels à s’interroger sur les règles et les risques inhérents à leurs implantations. “Moins de 20% des incendies industriels sont issus de causes techniques (maintenance des installations, défauts techniques, …). Plus des deux-tiers sont d’ordre humain. Pour une sécurité efficace, il convient d’adapter les mesures de prévention sur le site en fonction des usages des bâtiments”, rappelle Mehdi Hedidar, directeur technique chez BTP Consultants, un bureau de contrôle technique dédié à la construction.