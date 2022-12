Face au risque incendie, de nouveaux réflexes à adopter pour les industriels

Faire preuve «d’hyperrésilience», tel est le nouveau leitmotiv d’OVHcloud. Pas étonnant quand on sait que 70 % des entreprises disparaissent dans l’année qui suit un sinistre majeur lié à un incendie. Pour le géant de l’hébergement informatique, l’enjeu consiste à rassurer ses clients (1,6 million dans plus de 140 pays) sur sa capacité à protéger leurs données. Inauguré début septembre, le nouveau datacenter de Strasbourg (Bas-Rhin) se veut un modèle du genre, avec des salles isolées dont les maçonneries doivent offrir une résistance au feu de deux heures. Les structures contenant les batteries, les générateurs et les transformateurs ont été déportées à l’extérieur du bâtiment. Les données brutes seront sauvegardées dans un autre datacenter.

