Face au risque de pénurie de gaz, Saint-Gobain prêt à recourir temporairement au fioul lourd et au diesel en Europe

Saint-Gobain tente de protéger ses productions européennes en cas d'arrêt de l’approvisionnement en gaz russe. Les plus importantes mesures concernent les usines de vitrage, les floats, que ce soit pour la construction ou l’automobile. Le groupe français en opère 13 sur le continent, avec la particularité que ces lignes de production ne peuvent pas être subitement stoppées, le verre en fusion se rigidifiant en cas d’arrêt des fours. « On ne peut pas arrêter un float comme ça, sinon on casse l’outil industriel », souffle-t-on chez Saint-Gobain. Ces usines peuvent simplement réduire leur production en cas d’apport moindre en gaz naturel pour les fours. Mais sans gaz, l’alternative d’urgence est de recourir au diesel ou au fioul lourd, ce qui peut être enclenché assez rapidement, selon la direction du groupe.

