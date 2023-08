Face au réchauffement climatique, faut-il faire évoluer le code du travail ?

En 2022, «sept accidents du travail mortels en lien possible avec la chaleur ont été notifiés par la Direction Générale du Travail», est-il indiqué sur un communiqué de Santé Publique France. Un bilan déjà dramatique mais amené à s'aggraver. Le 22 août 2023, 49 départements tricolores étaient placés en vigilance orange canicule, et quatre en vigilance rouge. Si la plupart des entreprises se soucient de plus en plus du confort thermique de leurs bâtiments, le réchauffement climatique rend parfois les conditions de travail insupportables.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]