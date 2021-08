Face au Covid-19, Viessmann renouvelle le traitement de l'air

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Franck Stassi Le Vitovent 200-P se loge au fond de chaque salle devant être équipée.

Du nouveau chez Viessmann. Le fabricant allemand de systèmes de chauffage et de réfrigération (12 750 personnes, 2,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020), a lancé un nouveau système de purification de l’air, dans un contexte de crise sanitaire.

“Le nombre de cas de Covid-19 transmis dans un environnement fermé est 18,7 fois plus élevé que dans un environnement en plein air”, rappelle Sébastien Siebert, manager marketing régulations et systèmes connectés pour la filiale française (800 personnes). Un apport d’air frais extérieur ainsi qu’une filtration de l’air intérieur sont simultanément réalisés par le Vitovent 200-P, commercialisé depuis début janvier après un an d’essais et amené à être doté, en octobre, d’une nouvelle version sans bac à condensats.

Moins de particules en suspension

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]