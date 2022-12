Face à une forte montée en puissance, Thales investit et poursuit ses recrutements à Cholet

Le site de Thales à Cholet (Maine-et-Loire), promu centre d’excellence pour les produits de télécommunications sécurisés, accélère ses recrutements. 20 salariés ont intégré le site en 2021, ils seront 300 en 2022 puis 300 à 400 en 2023. Après avoir recruté un millier de salariés en cinq ans, le même nombre devrait être atteint sur la période 2022-2025, indique Jean-Pascal Laporte, le directeur du site.

Cybersécurité

Thales recherche principalement des ingénieurs en télécommunications et en cybersécurité (deux activités qui portent l’essor du site), experts dans les domaines de la cyberprotection et la cybersurveillance, la guerre électronique, la production d’équipements de radiocommunication (postes Contact, modems, stations…), les équipements de communication par satellite et la fabrication de cartes électroniques. A cela, s’ajoutent des activités de services en ingénierie, formation, déploiement de solutions et maintien en condition opérationnelle.

Renouvellement des programmes

[...]