Face à la sécheresse, l'usine de Volvic à nouveau au cœur de la polémique

La sécheresse s’installe dans le Puy-de-Dôme et la préfecture tire déjà le signal d’alarme. Au sein du département, 31 nouvelles communes sont désormais touchées par des restrictions d’usage de l’eau situées dans le périmètre de la source de Volvic. Même si l’usine d’embouteillage n’est pas concernée par ces mesures portant sur l’eau potable et non sur les eaux minérales, le groupe Danone, propriétaire de la célèbre source, « souhaite se montrer solidaire ». La direction s’est donc engagée à abaisser de 5 % ses prélèvements « pendant toute la durée de validité de l’arrêté préfectoral ». Elle pourrait même monter jusqu’à 10% en cas de sécheresse accrue.

