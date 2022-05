C’est suffisamment rare pour être mentionné : la Cour des comptes a décerné un satisfecit au ministère des Armées pour sa gestion des crédits militaires sur les trois dernières années. « Le bilan d’étape de la loi de programmation militaire (LPM) est positif. La LPM a su éviter beaucoup de travers autrefois dénoncés par la Cour », a indiqué son président Pierre Moscovici, à l’occasion de la présentation du rapport « La loi de programmation militaire 2019-2025 et les capacités militaires des armées », le 11 mai. Prévue le 3 mars, sa publication avait été décalée du fait de la guerre en Ukraine.

Les Sages de la rue Cambon à Paris soulignent le caractère historique de cette LPM. Elle va accorder des moyens significatifs aux armées, avec la création de 6 000 emplois sur la période 2019-2025, et un budget de 50 milliards d’euros en 2025, contre 35,9 milliards en 2019. « La LPM 2019-2025 a rompu avec un quart de siècle de réduction du format des armées (…) Depuis la fin de la guerre froide, d’importantes économies budgétaires ont entraîné la baisse des équipements et des effectifs. La guerre n’était plus un sujet sur le continent européen », a rappelé Pierre Moscovici.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]