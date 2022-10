Face à la crise énergétique, la politique des petits pas du Conseil européen

« Face à l'utilisation par la Russie de l'énergie comme d'une arme, l'Union européenne (UE) demeurera unie pour protéger ses citoyens et ses entreprises, et elle prendra d'urgence les mesures nécessaires. » Dès la première ligne des conclusions du Conseil européen, sur lesquelles les 27 chefs d’Etat et de gouvernement européens se sont entendus dans la douleur, aux alentours de 2 heures du matin le vendredi 21 octobre, le ton est donné : c’est grâce à sa capacité à avancer comme un seul homme que l’Union parviendra à enrayer la hausse des prix de l’énergie.

[...]